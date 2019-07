La Sicilia perde 380 milioni di fondi europei, interviene Minardo

La Sicilia perde 380 milioni di fondi europei, il Governo nazionale implementi i controlli sulla loro spesa. A chiederlo è il parlamentare nazionale on. Nino Minardo al Presidente del Consiglio e ai Ministri per gli Affari regionali ed Economia e Finanze dopo la decisione della Corte di Giustizia UE che ha respinto il ricorso dell’Italia contro il taglio per gravi carenze nella gestione e nei controlli.

Questo, secondo Minardo, dimostra quanto sia complicato il rapporto di alcune Regioni soprattutto del Sud e della Sicilia in particolare con i fondi europei. Una vicenda che richiede l’avvio di un monitoraggio a 360 gradi per non disperdere altri fondi necessari per la Sicilia. Le gravi carenze riscontrate peraltro confermano l’inefficienza cronica della gestione finanziaria protrattasi negli anni che ha permesso di perdere 380 milioni euro che in una Regione come la Sicilia, con fame di investimenti, non sono cosa da poco.