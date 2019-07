Estate 2019, 17,6 milioni di italiani in partenza a luglio per le vacanze

Estate 2019, scatta il primo vero grande esodo delle vacanze con il mese di luglio che vedra' in ferie ben 17,6 milioni di italiani, l'86% dei quali ha scelto come meta una localita' del Belpaese anche per i drammatici episodi di terrorismo internazionale che condizionano questa estate la scelta delle vacanze di un italiano su quattro (26%) che hanno scelto di mettersi in viaggio.

E' quanto emerge dallo studio Coldiretti "La vacanza Made in Italy nel piatto" diffuso in occasione dell'apertura del Villaggio contadino della Coldiretti a Milano con diecimila agricoltori al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello, provenienti da tutta Italia per presentare la piu' ricca esposizione della variegata offerta enogastronomica delle localita' turistiche italiane con mercati contadini, agrichef con le ricette storiche ed esposizioni ad hoc per l'assegnazione delle bandiere del gusto 2019. Per piu' di un italiano su cinque (21%) la durata - precisa la Coldiretti - e' compresa tra 1 e 2 settimane, ma c'e' un fortunatissimo 3% che stara' fuori addirittura oltre un mese.

Se e' il mare a fare la parte del leone per 7 italiani su 10 (70%), seguito dalla montagna, si assiste - precisa la Coldiretti - alla ricerca di alternative meno affollate con la campagna che e' scelta dall'8% dei vacanzieri. La spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive e' di 779 euro per persona in aumento del 5% rispetto allo scorso anno. Un terzo degli italiani (33%) - sottolinea la Coldiretti - restera' comunque al di sotto dei 500 euro di spesa, il 42% tra i 500 ed i 1000 euro, il 18 % tra i 1000 ed i 2000 euro mentre percentuali piu' ridotte supereranno questo limite.

(ITALPRESS)