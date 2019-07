Stasera “Scicli racconta… Maruzza Musumeci”

“Scicli racconta… Maruzza Musumeci” è il titolo dello spettacolo in programma stasera a Scicli nell'ambito della rassegna teatrale “Villeggianti”. Tratto da un romanzo di Andrea Camilleri, con l’adattamento di Simonetta Cuzzocrea e la regia di Germano Martorana. Appuntamento alle 21.00 alla Cava di Santa Maria la Nova. La rassegna è organizzata dall’Associazione Officinoff.

Una “favola” leggera, tagliente e che induce alla riflessione ambientata nella Vigata di fine Ottocento, in cui sono presenti motivi classici come quello delle sirene e del loro canto suadente e mortifero e quello della vendetta, covata per millenni contro un Ulisse dedicato ai campi. Il protagonista ‘Gnazio Manisco (una sorta di anti-Ulisse) ritorna dall’America senza mai guardare il mare, per dedicarsi a coltivare la terra. Acquista un campo che è come un’isola sull’acqua e decide di sposarsi. La donna di cui si innamora perdutamente è bellissima e canta canzoni meravigliose che solo lui comprende. Da qui si dipanano una serie di eventi sorprendenti che coinvolgono personaggi radicati nella cultura siciliana, dalle più diverse caratteristiche, creati dalla maestria illuminante di Andrea Camilleri. Lo spettacolo verrà replicato nelle giornate del 12 e 19 luglio e del 2-9-24 e 30 agosto. Il prossimo spettacolo in programma è domani 6 luglio. In scena Meter Tygater.