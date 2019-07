A Scicli strisce blu fino a mezzanotte, critiche della Confcommercio

Non piace a Confcommercio di Scicli la decisione di lasciare attive le strisce blu sino a mezzanotte nei mesi di luglio e agosto. "Una decisione infelice. Che non fa altro che determinare una ingiusta penalizzazione nei confronti degli operatori commerciali. Per non parlare dei disagi anche in capo ai residenti". Così il presidente Raffaele Giallongo, con il responsabile Giuseppe Puglisi.

Il provvedimento dell’amministrazione comunale dè valido anche per le borgate rivierasche. “Dobbiamo favorire l’accesso nella nostra città e nelle borgate – commenta Giallongo – e non certo disincentivarlo in questo modo. Questa scelta, ancorché determinata da provvedimenti a cui, come sembra, l’amministrazione non si sarebbe potuta sottrarre, è certamente infelice e fa compiere notevoli passi indietro a quel percorso di crescita turistica che, in tutti questi anni, in maniera graduale ma costante, si sta cercando di portare avanti". Confcommercio invita l’amministrazione comunale a desistere dal provvedimento posto in essere e a trovare soluzioni alternative.