Ragusa, 10 le Guardie Mediche attive: ecco dove e numeri telefono

Fino al prossimo 15 settembre sono ripartite le Guardie Mediche turistiche nelle località balneari iblee. L’Azienda Sanitaria di Ragusa è stata autorizzata dall’Assessorato regionale alla salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica - ad attivare dieci postazioni di Guardia medica attiva che garantiranno assistenza tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 20.00.

Le Guardie mediche saranno aperte a Cava D’Aliga, Donnalucata, Pozzallo, Scoglitti, Marina di Acate, Marina di Modica, Marina di Ragusa, Punta Braccetto, Santa Maria del Focallo e Casuzze. In provincia di Ragusa il periodo di massima densità turistica nelle località balneari si regista nei mesi di luglio e agosto e considerato che le condizioni dell’anno 2018 sono sostanzialmente immutate, tranne per la località balneare di Santa Maria del Focallo che ha cambiato sede, l’Asp ha ritenuto opportuno, anche per la prossima stagione 2019, applicare lo stesso modello organizzativo. Le sedi sono: A Casuzze in Via Del Ginepro 1, telefono 0932 822626. A Cava d'Aliga in Via Tolstoj, telefono: 0932 851098. A Donnalucata in Via Savona, telefono: 0932 930056; a Marina di Acate a Macconi Dirillo, tel: 0932 989245.

A Marina di Modica, alla Scuola elementare ex Piscina, tel: 0932 777542; a Marina di Ragusa in Via Gaetano Schembri, tel: 0932 239085. A Pozzallo in Via Mario Rapisardi, tel: 0932 446623; a Punta Braccetto c/o Camping Baia dei Coralli, tel: 0932 821070. A Santa Maria del Focallo sulla S. P. Pozzallo - Pachino 67 ang. via del Melograno, tel: 0932 958779; a Scoglitti al Prolungamento di via Taranto 1, tel: 0932 980367.