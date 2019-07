Tutto pronto ad Enna per "La Scala della Moda"

Tutto pronto ad Enna per la finale de “La Scala della Moda” che si terrà in Piazza Municipio. Maria Monsè madrina della serata, ottanta i concorrenti in gara, in palio il titolo di Miss & Mister Moda Sicilia. Si tratta di uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi del Sud Italia, giunto quest’anno alla sua decima edizione e che si svolgerà nel centro storico.

I concorrenti (scelti tra oltre mille iscritti ai casting che si sono svolti in tutta Italia) saranno nel capoluogo già a partire dalla giornata di sabato per essere giudicati da esperti del settore e giornalisti e contendersi gli ambiti titoli di “Miss & Mister Moda Sicilia”, “Miss e Mister GentediDomani” e “Miss e Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce, gioielli e un soggiorno di otto giorni a Tunisi. Il concorso, inoltre, aprirà le porte alla partecipazione ad altri prestigiosi concorsi di bellezza di livello nazionale come “Una ragazza per il cinema”, “Miss Venere”, “Miss & Mister Moda in Passerella”, “La Fotomodella Italiana”, “Mister Intimo e Miss Lingerie”, “Baby Model”, “Miss Bella d’Italia & Mister Bello d’Italia”, “Miss & Mister Baby Italia Talent” e “Miss e Mister Volto Italy”.

Macchina organizzativa, guidata dal patron del concorso Giuseppe Pappalardo e dal direttore artistico Joselito Pappalardo, a lavoro ormai da diversi mesi per rendere unica una finale che si preannuncia sin d’ora spettacolare, secondo quello che è ormai lo stile del concorso. La due giorni avrà inizio sabato 6 Luglio con la conferenza stampa di presentazione, l’accoglienza e la registrazione di tutti i concorrenti ammessi alla finale presso il Teatro Garibaldi di Enna. A seguire una delle più importanti novità di questa decima edizione fortemente voluta dagli organizzatori: un corso di portamento e formazione personale tenuto da Maria Angelastro, Valerio Logrieco e Simona Turner, indiscussi professionisti del settore, al quale tutti i finalisti potranno prendere parte gratuitamente ricevendo al termine un attestato di partecipazione.

Momento clou dell’evento domenica 7 Luglio con la finalissima de “La Scala della Moda”, in programma nella piazza antistante il Teatro Garibaldi di Enna a partire dalle ore 20. Madrina della serata sarà Maria Monsè, famosissima attrice e presentatrice tv, personaggio poliedrico scelto dall’organizzazione per dare quel tocco in più ad un evento ormai divenuto di livello nazionale. La stessa Monsè, oltre a svolgere il ruolo di madrina della finale, sarà anche presidente della giuria che decreterà i vincitori del concorso. Il corposo e prestigioso cast degli ospiti delle finali, che saranno condotte dallo showman Ruggero Sardo e dalla showgirl Roberta Pennisi, sarà arricchito anche dal gruppo focloristico de “I Fajiddi”, il gruppo “Renegate Master Crew”, la cantante Maria Rita Campione e la Scuola Tessuti Aerei.