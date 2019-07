Matranga e Minafò di Made in Sud al Vitality di Ragusa

Vitality è anche divertimento e spettacolo. Il famosissimo duo comico siciliano Matranga e Minafò, protagonista della nota trasmissione televisiva Made in Sud in onda su Rai 2, si esibirà in uno dei suoi esilaranti spettacoli, oggi venerdì 5 luglio alle ore 22 all’interno del parco esterno del centro fitness Vitality di Ragusa.

Il duo comico palermitano, i “boss” della trasmissione Sicilia Cabaret in onda su Antenna Sicilia sta spopolando con le sue gag e i suoi tormentoni non soltanto in tv ma anche sul web. Insomma ci sono tutti i presupposti per trascorrere una serata estiva all’insegna del divertimento.