City Friday a Ragusa a luglio

City Friday a Ragusa, ogni venerdì fino al 19 luglio dibattiti, musica ed enogastronomia. Si tratta di una serie di iniziative da seguire per i prossimi 3 venerdì del mese, a partire da oggi 5 luglio, al Parco Giovanni Paolo II .

“City Friday” è l’evento organizzato dall’associazione Amunì, in collaborazione con l’associazione “Union” e con il sostegno del Comune di Ragusa. Tavole rotonde su temi ambientali, intrattenimento musicale e condivisioni enogastronomiche sono gli ingredienti che animeranno gli incontri del 5, 12 e 19 luglio. Domani inizio alle ore 18 con la tavola rotonda dedicata al tema dell’inquinamento a cui parteciperanno anche Legambiente, Rinascita Verde, Svimed, Youpolis. Alle 19 presentazione di progetti per ridurre il consumo delle bottigliette in plastica; chiude la serata, a partire dalle ore 21, il concerto dei Suddeka, storica band iblea riunita in una nuova formazione che proporrà il meglio del Funky e Disco degli anni ‘70 e ‘80.

“Siamo ben felici di sostenere iniziative volte a rivitalizzare il centro storico superiore – afferma l’assessore al Turismo e Spettacolo Francesco Barone – I tanti ragusani che rimarranno in città in queste settimane potranno trascorrere piacevoli serate in un sito gradevole come il City, partecipando agli eventi di intrattenimento culturale e musicale”.