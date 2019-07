Trance di verdesca congelate: richiamo del Ministero per rischio chimico

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul sito Istituzionale, lo scorso 1 luglio, il richiamo per rischio chimico di Trance di verdesca congelate dell’azienda Panapesca Spa di via Mazzini 31, 51010 Massa e Cozzile (PT). Nella nota di richiamo dalla vendita si legge: è necessario disporre l’immediato ritiro del lotto R 105 con scadenza 30/10/2020 per valore di mercurio sopra i limiti previsti.

Bisogna esporre nel punto vendita in maniera ben visibile alla clientela ed in prossimità dell’articolo incriminato una locandina allegata rendendosi altresì necessario il ritiro del prodotto da tutti i clienti che lo restituiranno provvedendo alla sostituzione con il nuovo prodotto. Ovviamente si deve provvedere immediatamente al ritiro del prodotto identificato dal reparto vendite, dal magazzino cella frigorifera collocandolo nel reparto non conforme in maniera separata e ben identificato.