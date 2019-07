Mattarella alle azzurre: in Italia il mondiale l'avete vinto voi

La maglia numero 1 con il suo cognome sulle spalle, il pallone con le firme di tutte le ragazze e l'affetto di una Nazionale che ha avuto nel presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il primo tifoso.

Le azzurre, infatti, le aveva ricevute anche prima che iniziasse il Mondiale francese, un torneo che ha fatto esplodere la passione degli italiani per Gama e compagne ed e' per questo che il presidente non ha dubbi e alle calciatrice dice: "Non so chi vincera' tra Stati Uniti e Olanda, ma so di certo che voi il Mondiale lo avete vinto qui in Italia". Ed e'' proprio cosi' visto il seguito conquistato dalle ragazze di Milena Bertolini che trovano in Mattarella un convinto sostenitore anche in un'altra delle battaglie che le azzurre portano avanti. "Non tocca a me decidere le forme in cui si esprime il calcio, anche se non posso fare a meno di sottolineare come sia del tutto irrazionale e non accettabile una diversa condizione tra calcio maschile e calcio femminile", dice il presidente Mattarella che prima aveva ascoltato i discorsi dei numeri di Coni e Figc, Giovanni Malago' e Gabriele Gravina, della ct Milena Bertolini e della capitana azzurra, Sara Gama con quest'ultima che, durante il suo intervento, ha anche letto l'articolo 3 della Costituzione.

