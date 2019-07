Forte terremoto di magnitudo 6.4 in California

Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 nel sud della California. Il sisma nel giorno della festa dell'Indipendenza. Erano da poco passate le 10,30 del mattino quando la più forte scossa di terremoto da decenni ha fatto tremare per almeno 30 secondi anche i grattacieli del centro di Los Angeles.

Ma il sisma, di magnitudo 6.4 della scala Richter seguito da almeno altre quattro scosse di assestamento, è stato avvertito anche nella vicina Las Vegas, in Nevada. Per fortuna dalle prime informazioni non si registrano danni gravi o feriti. A differenza del terremoto del 1994 che provocò decine di morti e danni per miliardi di dollari, la scossa di queste ore à stata molto profonda - almeno otto chilometri sotto la superficie terrestre, spiegano gli esperti - ed ha avuto il suo epicentro in una zona molto remota e scarsamente popolata della Sierra Nevada, a oltre 200 chilometri da Los Angeles.

Con precisione l'area interessata è quella della Searles Valley, dove si trova la località di Ridgecrest, molto frequentata d'inverno dagli amanti dello sci e dello snowboard che si recano sulle montagne di Mammoth Lakes.