Brucia la Valle dell'Ippari, chiesti due Canadair

Una vasto incendio da questa mattina sta interessando la valle dell’Ippari in territorio di Vittoria. Dalle 10.00 di stamani squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa stanno operando nell'area per cercare di avere ragione delle fiamme alimentate dal caldo e dal vento.

Nella valle sono presenti squadre A.I.B. della Forestale mentre personale dei Vigilfuoco opera a tutela delle abitazioni prospicenti l’area della riserva su viale Volturno, Via Gaeta, Via del Quarto, via Varese. In considerazione della vastità dell’incendio spinto dal vento, è stato richiesto l’intervento aereo, e sono stati interessati due Canadair della flotta antincendio dello Stato. Sul posto personale della P.C. del Comune di Vittoria e dei Carabinieri di Vittoria.