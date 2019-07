A Marina di Modica "Queen At The Opera"

Dopo il debutto in Sicilia al Teatro Greco di Tindari, arriverà il 13 agosto all’Arena Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica, Queen At The Opera il primo ed unico Concerto/Show interamente basato sulle musiche dei QUEEN in una inedita e coinvolgente veste rock sinfonica mai creata prima.

Da un’idea della Duncan Eventi, lo spettacolo ha riscosso successo in Italia, grazie alla presenza sul palco di oltre 40 straordinari musicisti: con Queen At The Opera il pubblico ha la possibilità di ascoltare i più grandi classici dei Queen e rivivere emozioni uniche attraverso brani che hanno fatto la storia della musica mondiale. Talentuose le voci che esprimeranno il grande lavoro di arrangiamento svolto per la realizzazione dello show: Luca Marconi, Alessandro Marchi, Valentina Ferrari e Giada Maragno già noti al pubblico di "Notre Dame de Paris", "Romeo e Giulietta", "Priscilla la Regina del deserto", “Hair”, “The Voice” e “Roma Opera Musical”.

Nuovo cast per la versione del 2019 con una nuova direzione artistica. Il tour prevede tappe nelle migliori arene italiane, a testimoniare l’assoluto rilievo che lo show si è ritagliato nel mondo degli eventi, sinfonici e rock.