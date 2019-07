Barocco Race: domenica gara podistica Ragusa Modica Scicli

Si svolgerà domenica, 7 luglio, la 9° gara podistica Ragusa-Modica-Scicli organizzata dall’associazione ragusana “No al Doping e alla Droga” e sostenuta dal Comune di Ragusa. L’appuntamento della manifestazione sportiva, denominata “Barocco Race”, che richiama ogni anno numerosi

atleti provenienti da tutto il territorio regionale, è fissato in Piazza Pola, a Ragusa Ibla, alle ore 7 per proseguire verso Modica ed infine arrivare a Scicli. All’evento partecipano anche vari gruppi di fitwalking che partiranno alle ore 6, sempre da Piazza Pola. “E’ una manifestazione di grande partecipazione , sia agonistica che per gli appassionati di camminata sportiva - sottolinea l’assessore al Turismo Francesco Barone – Un modo per praticare una sana attività sportiva godendo nel contempo delle bellezze paesaggistiche del nostro territorio”.