Gip non convalida arresto comandante Sea Watch

Il gip di Agrigento ha deciso di non convalidare l'arresto della tedesca Carola Rackete, comandante della Sea Watch. La Procura aveva chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di soggiorno in provincia di Agrigento "Per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera" ha commentato su Twitter, il ministro e vice premier Matteo Salvini. "Nessun problema: per la comandante criminale e' pronto provvedimento per rispedirla nel suo Paese perche' pericolosa per la Sicurezza nazionale.

Tornera' nella sua Germania, dove non sarebbero cosi' tolleranti con una italiana che dovesse attentare alla vita di poliziotti tedeschi", aggiunge Salvini.

(ITALPRESS)