Dieta Keto, menù per dimagrire subito senza pane e senza pasta

La dieta keto per dimagrire subito in estate. Il menù della dieta keto è semplice da seguire e prevede l’esclusione dal regime dietetico alcuni cibi fonte di carboidrati. In particolare vanno evitati nel menù della dieta Keto: pane, pasta, bibite, zucchero, gelato, pizza, latte e persino la maggior parte della frutta.

Sono consentiti i carboidrati presenti nelle verdure e in alcune bacche, in quanto queste hanno un contenuto di carboidrati piuttosto basso rispetto a quello di altri frutti. La dieta keto è molto restrittiva e non adatta a tutti ed in particolare non è adatta a chi soffre di varie patologie tra cui il diabete. Proprio per questo raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta Keto in un menù per dimagrire.

Ecco un esempio di menu? della dieta Keto. Colazione: due uova sode o in frittata al forno con verdure. Pranzo: pesce alla griglia e insalata. Spuntino: mandorle, una manciata o due. Cena: carne alla griglia e verdure cotte al vapore. Duratne la dieta Keto bisogna bere ogni giorno almeno due litri di acqua. Infine ricordiamo che la dieta Keto sopraelencata non va seguita senza aver pèrima chiesto il parere del proprio medico o di uno specialista.