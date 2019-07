Creare sticker WhatsApp: ecco come

Stickers per WhatsApp sono sempre più usati per manifestare emozioni e stati d’animo. Non tutti sanno che è possibile realizzare degli stickers personali grazie a delle applicazioni specifiche. Tra queste vi è l’applicazione Sticker Maker e che è disponibile in free download per Android.

Usarla è davvero semplice dato che, una volta averla scaricata, bisognerà aprirla ed andare a caricare un album con cui potersi divertire a realizzare i nostri stickers personali. Il tool per ritagliare gli stickers è facile da utilizzare e permette di ottenere un risultato piuttosto basico in pochi secondi. Per poter rendere l’album idoneo su WhatsApp, bisognerà realizzare almeno 3 stickers di base. Dopo aver fatto tutto il nostro lavoro, bisognerà soltanto cliccare il tasto “importa su WhatsApp“.