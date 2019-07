Sassoli eletto presidente del Parlamento Europeo

Davide Sassoli, europarlamentare del Pd, e' stato eletto con 345 voti presidente del Parlamento Europeo. "Ringrazio il presidente Tajani per il lavoro che ha svolto, il suo impegno e la dedizione a questa istituzione", ha detto Sassoli.

"Ha inizio una legislatura di grande responsabilita' perche' nessuno puo' accontentarsi dell'esistente, siamo immersi in cambiamenti epocali. Dobbiamo recuperare lo spirito dei padri fondatori, porre fine ai guasti del nazionalismo. In questi mesi in troppi hanno scommesso sul declino di questo progetto e dobbiamo avere la forza di rilanciare il processo d'integrazione cambiando la nostra Unione per dare risposte al senso di smarrimento", ha aggiunto.

