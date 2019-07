Marinelli sarà Diabolik, nel cast anche Leone e Mastandrea

Luca Marinelli sara' il volto del Re del Terrore, Miriam Leone quello dell'affascinante Eva Kant e Valerio Mastandrea vestira' i panni dell'ispettore Ginko in Diabolik, adattamento cinematografico del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, firmato dai Manetti bros.

"Una scelta di cui andiamo orgogliosi" dichiarano Antonio e Marco Manetti "Diabolik e' un fumetto italiano, un mito dell'immaginario collettivo, e abbiamo fortemente voluto che il cast fosse al cento per cento italiano. Nello scegliere i protagonisti non ci siamo basati sulla sola somiglianza, ma abbiamo cercato e trovato attori bravi, in grado di comunicare le giuste emozioni: Luca Marinelli, uno degli attori piu' versatili del nostro cinema, capace di portare sul grande schermo il fascino e la freddezza di Diabolik senza fargli perdere umanita'; Miriam Leone, un'attrice di carattere, bella e sensuale, la perfetta Eva Kant e Valerio Mastandrea cosi' empatico, in grado di rendere vincitore anche Ginko, l'antagonista da amare".

Diabolik e' scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros. che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli. Il film e' una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros. e uscira' nelle sale italiane nel 2020 con 01 Distribution.

