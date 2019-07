Calendario serie A 2019-2020 il 29 o 30 luglio

Il calendario della serie A 2019-2020 sara' presentato negli studi Sky di Rogoredo il 29 o 30 luglio prossimi. Lo ha deciso la Lega di serie A, nel corso dell'assemblea che ha anche rinviato a lunedi' 8 luglio prossimo ogni decisione legata alla proposta fatta da Mediapro di uno studio di fattibilita' sul canale Lega e sulla cessione dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024.

Tutta la settimana si procedera' quindi nelle trattative. Nessuna novita' anche su luogo e data della Supercoppa italiana. Tra le novita' presentate, la notizia che l'ad Luigi De Siervo la settimana prossima volera' a New York per incontrare personale e valutare sedi, in modo da aprire al piu' presto il primo ufficio all'estero della Lega. Insieme alla massima lega spagnola, inoltre, si dara' il via a "La Liga-Serie A Cup", match che vedra' annualmente confrontarsi due formazioni delle due leghe, organizzato dalla Relevant Sports. Quest'anno a disputarsi il trofeo saremo Barcellona e Napoli: l'andata e' prevista per il 7 agosto a Miami e il ritorno il 10 agosto al Michigan Stadium di Ann Arbour.

(ITALPRESS)