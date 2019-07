Dieta Blackburn per dimagrire subito: ecco come

La dieta Blackburn è una tra le diete chetogeniche che aiutano a dimagrire fino a 3 kg rapidamente. La dieta Blackburn è proteica e non è adatta a tutti. E’ una dieta che prevede ogni giorno un pasto a base di carne o pesce e verdure fibrose, mentre gli altri due prevedono un preparato proteico.

E’ fondamentale, inoltre, aggiungere alla dieta degli opportuni integratori, per regolare in modo ottimale l’intestino e ottimizzare la perdita di massa grassa, preservando la massa magra. Prima di elencare un esempio di menù della dieta Blackburn raccomandiamo di chiedere il parere di uno specialista in quanto può essere seguita solo sotto controllo del proprio medico di famiglia o di un nutrizionista. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia in un esempio di menù dietetico della dieta Blackburn. Colazione: proteine del siero del latte e un multivitaminico. Spuntino: integratore. Pranzo: una porzione di carne magra (pollo, tacchino, vitello, agnello ecc.), una di verdura fibrosa a scelta tra lattuga, spinaci, broccoli, finocchi, sedano, ravanello, melanzane. Spuntino: integratore. Cena: Bevanda proteica.

Durante la dieta chetogenica Blackburn bisogna escludere dal regime dietetico i seguenti cibi: Latticini (latte, yogurt, formaggi, mozzarella), legumi: fagioli, ceci, piselli, lenticchie; Cereali: pasta, riso, pane, crackers, grissini, biscotti, crusca, cereali e cornflakes; uova; frutta: tutta. Verdura: pomodori, carote, patate, cavolfiori, peperoni. Il dosaggio degli integratori, il tipo di proteine in polvere con le specifiche caratteristiche e la grammatura degli alimenti durante il pasto, devono essere consigliati da uno specialista. Durante la dieta chetogenica Blackburn si potranno manifestare alcuni sintomi tra cui: avvertire mal di testa (al corpo cominciano a mancare gli zuccheri), sentirsi stanchi (l’organismo ha esaurito le scorte di carboidrati), avere l’alito cattivo o la bocca impastata (è cominciata la produzione di corpi chetonici), avere un’accentuata diuresi (conseguenza di un’alimentazione prevalentemente liquida), avere l’intestino irregolare con presenza di stipsi (a causa del mancato apporto di fibra).

Gli alimenti che fanno parte delle dieta chetogenica Blackburn attivano la chetosi e aiutano a perdere peso. Durante la dieta Blacburn bisogna bere almeno due litri di acqua al giorno. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta va sempre elaborata e preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona soprattutto se si vuole seguire un regime dietetico oltre i 2 giorni. Lo schema dietetico sopraindicato è puramente indicativo e non deve essere mai seguito se non dopo aver chiesto il parere di uno specialista.