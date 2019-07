Dieta delle albicocche per dimagrire ed abbronzarsi: riduce colesterolo

La dieta delle albicocche per dimagrire, abbronzarsi in salute e combattere il colesterolo cattivo. La dieta delle albicocche può far dimagrire fino a 2 kg in 5 giorni e preparare la pelle ad una tintarella perfetta.

E’ tra le diete estive più seguite sia perché è facile da seguire sia per la freschezza degli alimenti inclusi nello schema dietetico. L’albicocca è ricca di proprietà benefiche per il benessere dell’organismo. E’ una fonte preziosa di vitamina A che fa bene agli occhi. Questa sostanza è utile anche per la salute della pelle, poiché stimola la produzione di di melanina, “per questa ragione l’olio essenziale di albicocca è in grado di contrastare la psoriasi, dato che alcuni studi dimostrano come riesca a indurre la morte per apoptosi delle cellule malate.”

Inoltre le albicocche sono un toccasana per il cuore in quanto riescono a ridurre il “colesterolo cattivo”, aumentando contemporaneamente i livelli di quello buono. La buona quantità di potassio, inoltre, aiuta a regolare il battito cardiaco. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta delle albicocche per dimagrire 2 kg, abbronzarsi in salute e ridurre il colesterolo. Colazione: un frullato realizzato con 250 grammi di albicocche ed un paio di cubetti di ghiaccio, accompagnato da una tazza di tè verde. Spuntino: 4 albicocche. Pranzo: insalata mista e 600 grammi di albicocche. Spuntino: 4 albicocche ed una tazza di tè nero. Cena: una porzione di pesce alla griglia, inslaata mista e albicocche.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie. Infine ricordiamo che lo schema dietetico sopraelencato è indicativo e non deve essere seguito se non dopo aver consultato il proprio medico di famiglia o uno specialista.