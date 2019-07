Mytaxi diventa Free Now e collabora con Moovit

Da oggi e' operativo il nuovo brand FREE NOW, nuovo volto di mytaxi, l'App per i taxi leader in Europa. Il cambio di nome e di marchio non sono le sole novita'.

Nuovo sara' anche il posizionamento dell'App, che si propone di diventare un fornitore di mobilita' ad ampio raggio, integrando al servizio taxi anche altre forme di mobilita' come ad esempio l'opzione Hive, il brand di monopattini elettrici in sharing, lanciati alla fine del 2018. Un'altra importante novita' e' la partnership strategica con Moovit, l'App per il trasporto pubblico piu' utilizzata al mondo, coniugando cosi' in una sola App trasporto pubblico e taxi. Questa collaborazione rendera' possibile all'utente la visualizzazione dei 4.500 taxi disponibili della flotta FREE NOW e la prenotazione del servizio, grazie ad un semplice click l'utente verra' indirizzato all'App di FREE NOW dove potra' concludere la richiesta di chiamata del taxi.

FREE NOW fa parte della famiglia di brand nati dalla fusione dei servizi di mobilita' di BMW Group e Daimler AG, annunciata lo scorso febbraio, ed e' il primo ad essere operativo con il nuovo marchio. L'idea dietro al brand e' quella di evitare lo stress dovuto agli spostamenti offrendo semplicita' e convenienza. La semplicita' e' per il 40% degli italiani la chiave per una buona vita, il 64% e' disposto a spendere un po' di piu' per avere un servizio che sia in grado di liberarlo dalle preoccupazioni legate agli spostamenti.

(ITALPRESS)