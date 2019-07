Torino Film Festival renderà omaggio a Mario Soldati

Un omaggio a Mario Soldati. A tributarlo il Torino Film Festival. Durante la prossima 37esima edizione, in programma dal 22 al 30 novembre, la rassegna riservera' una giornata dedicata allo scrittore e regista.

Non saranno proiettati solo alcuni film di Soldati, ma anche spezzoni ed episodi delle sue serie televisive, delle sue inchieste giornalistiche, delle sue interviste. Contributi video che saranno intervallati da interventi di familiari, amici, collaboratori, esponenti del mondo della cultura. La giornata sara' organizzata in collaborazione con Rai Teche e con il Dams dell'Universita' di Torino, nella cui sede si terra' un convegno di studi sull'autore. Un'ulteriore sessione del convegno sara' curata dalla Sapienza di Roma; scelta quest'ultima spinta quasi a ristabilire il "legame autobiografico" Torino-Roma descritto da Soldati in uno dei suoi romanzi piu' belli: "Le due citta' ".

(ITALPRESS)