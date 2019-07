Modica Smoke Free: aree per fumatori in spiaggia e multe per trasgressori

Modica Smoke Free è il progetto riguardante le spiagge di competenza modicana per far coesistere fumatori e non, sempre nel rispetto dell’ecosistema. “Parlando con il consigliere di maggioranza Giorgio Civello, è nata l’idea di imbastire questa importante iniziativa.

E’ chiaro – commenta il Sindaco – come Modica Smoke Free sia un progetto che rivolge la propria attenzione ai fumatori tanto quanto ai non fumatori, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di vacanza di tutti, nel pieno rispetto di tutte le categorie di turisti e delle loro differenti esigenze. Con questo progetto ci stiamo muovendo verso una direzione importante: quella che porta verso la sostenibilità, unica possibilità di preservare le bellezze della nostra spiaggia e le caratteristiche per le quali è amata e frequentata. Modica Smoke Free coinvolge chi vorrà fumare in spiaggia, attraverso la costruzione di aree dedicate proprio ai fumatori.

Tali aree saranno installate alle spalle degli ombrelloni e non hanno connotazioni ghettizzanti, sono delimitate da strutture in legno per essere riconoscibili, sono eleganti e i fumatori che trascorreranno lì i momenti dedicati alla sigaretta potranno anche sedersi; inoltre, sono organizzate con metodo e stile per poter diventare dei luoghi in cui socializzare. La forza di questo progetto consiste nell’essere stato pensato e organizzato per essere inclusivo e non esclusivo. In questo modo fumatori e non potranno coesistere pacificamente senza arrecarsi danno a vicenda.

E’ chiaro che, una volta installate le aree smoking free, ci saranno dei severi controlli lungo il resto dell’arenile con multe salate per i trasgressori trovati a fumare e gettare le cicche sulla sabbia. Nei prossimi giorni attendiamo l’autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto per poter procedere”.