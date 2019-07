Modica, installate nuove postazioni raccolta abiti usati

L’assessorato all’ecologia del Comune di Modica informa che da oggi sono state installate su tutto il territorio altre 10 postazioni per la raccolta ed il riutilizzo degli abiti usati.

Tali ulteriori postazioni si sono rese necessarie a causa del gran numero di abiti conferiti giornalmente dai modicani. “Gli abiti raccolti – commenta l’Assessore Lorefice – vengono spediti in un centro nazionale di raccolta dove sono selezionati e divisi tra quelli riutilizzabili dalle associazione benefiche e quelli che finiranno al macero dove verranno trasformati in tessuti riutilizzabili. Come vedete, in un caso o nell’altro, gli abiti che lasciate presso i contenitori non vengono buttati ma anzi hanno nuova vita”.