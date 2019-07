Spagna campione d'Europa Under 21. Le "furie rosse" si sono imposte per 2-1 sulla Germania nella finale di Udine che ha chiuso la kermesse continentale disputata in Italia.

A sbloccare il risultato e' il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, con un bel sinistro a girare dai 20 metri. Il raddoppio arriva al 69° con Olmo che con un tocco sotto ribadisce in rete il tiro di Fabian Ruiz, respinto goffamente da Nubel. All'88° il destro di Amiri (deviato da Vallejo) permette alla Germania di accorciare le distanze. Non succede altro, finisce 2-1, vince la Spagna che conquista il quinto titolo europeo della sua storia (1986, 1998, 2011, 2013 e 2019), raggiungendo in testa all'albo d'oro l'Italia, campione nelle edizioni 1992, 1994, 1996, 2000 e 2004.

Per gli spagnoli una rivincita sui tedeschi che due anni fa vinsero l'Europeo battendo le "furie rosse" in finale.

(ITALPRESS)