Seminario nazionale Flag a Noto

VI Seminario Nazionale dei FLAG i Gruppi di Azione Locale costiera nel settore della pesca a Noto il 2, 3, 4 luglio. Il FLAG “GAC Dei Due Mari”, che opera nei territori dei comuni di Portopalo di Capo Passero, Avola, Noto, Pachino, Ispica, Pozzallo, Modica e Scicli, e il Dipartimento regionale della Pesca mediterranea.

L’evento, dal titolo “CLLD in cooperazione: progetti, obiettivi, risultati attesi”, prevede un intenso programma di tre giorni articolato in dibattiti, workshop, tavoli tecnici, arricchito da visite studio a Marzamemi e Portopalo di C.P., ed è finalizzato a rafforzare il confronto, la cooperazione e la condivisione di best practices tra i principali attori dello sviluppo locale nelle zone di pesca. E’ prevista la partecipazione di rappresentanti istituzionali e dirigenti della Commissione UE – DG Mare, del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali e del turismo - DG PEMAC e dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Autorità marittime, Dirigenti del Dipartimento regionale della Pesca mediterranea, funzionari dell’Unità di supporto tecnico FARNET e della Rete Nazionale dei FLAG, nonché numerosi delegati dei 53 FLAG italiani.

«La scelta di Noto come principale sede per ospitare il seminario nazionale dei FLAG - afferma il sindaco di Noto Corrado Bonfanti - rappresenta un riconoscimento per la città ed un intero territorio a forte ed apprezzata vocazione turistica, connubio di bellezza fatta di monumenti e risorse naturalistiche, che ha voluto rafforzare, negli anni, la sua attenzione verso il "mare", non solo quale grande attrattore turistico, ma anche come elemento strategico per lo sviluppo economico legato alla pesca e al suo indotto.