Dieta dei colori per dimagrire 4 kg subito: menù completo e colorato

La dieta dei colori può far dimagrire fino a 4 kg in 7 giorni. E’ una dieta facile da seguire in quanto si basa sulla scelta dei colori dei vari alimenti. Ogni giorno dietetico corrisponde ad un colore.

Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno nella dieta dei colori per dimagrire fino a 4 kg in 7 giorni. Si comincia con il lunedì rosso: colazione con un caffè, succo di mele rosse, 3 biscotti integrali o 2 fette biscottate con marmellata alla fragola o ciliegia, oppure yogurt con pezzi di frutta a scelta tra fragole o ciliegie. Spuntino: fragole. Pranzo: pasta o riso integrale con pomodoro, radicchio rosso e pomodorini in insalata. Merenda: una fetta di anguria. Cena: 150 grammi di carne rossa oppure bresaola, 200 grammi di pomodori, 1 panino piccolo o cracker integrali.

Martedì arancione: colazione con un caffè, succo d’arancia oppure 1 pompelmo rosa, 3 biscotti integrali o 2 fette biscottate con marmellata all’albicocca o pesca oppure yogurt con pezzi di frutta a scelta tra albicocca o pesca. Spuntino: due albicocche. Pranzo: 70 grammi di pasta o riso condito con 200 grammi di zucca tagliata a cubetti, cotta in padella con un filo d’olio ed un po’ d’acqua oppure in forno. Merenda: due carote. Cena: Cena: 120 grammi di prosciutto crudo sgrassato con 200 grammi di melone, 200 grammi di insalata mista di stagione con 2 carote grattugiate, 1 panino piccolo o cracker integrali.

Mercoledì giallo: colazione con un caffè, spremuta di pompelmo, 3 biscotti integrali o 2 fette biscottate con miele oppure yogurt con pezzi di ananas. Merenda: un pompelmo. Pranzo: 70 grammi di pasta o riso condito con 2 peperoni gialli tagliati a listarelle, cotti in padella o al forno con un filo d’olio. merenda: ananas. Cena: 200 grammi di pesce spada o salmone o gamberetti o mazzancolle, 200 grammi di insalata mista di stagione con mais e succo di limone, 1 panino piccolo o cracker integrali. Giovedì verde: colazione con un caffè oppure tè verde, 3 biscotti integrali o 2 fette biscottate oppure latte parzialmente scremato con muesli. Spuntino: un kiwi. Pranzo: 60 grammi di pasta o riso condito con basilico o spinaci freschi o carciofi o asparagi cotti in padella con un filo d’olio, 200 grammi di insalata mista di stagione compreso cetrioli e rucola. Merenda: un kiwi. Cena: 150 grammi di vitello o pollo o tacchino, 200 grammi di cavoli o broccoli o bietole cotti a vapore. Potete scegliere anche spinaci freschi o carciofi o asparagi cotti in padella con un filo d’olio se non mangiati già a pranzo, 1 panino piccolo o cracker integrali.

Venerdì bianco: colazione con un caffè, yogurt magro o alla vaniglia oppure 1 tazza di latte parzialmente stremato con muesli o crusca. Spuntino: uno yogurt bianco. Pranzo: 60 grammi di spaghetti alla carbonara con uovo e parmigiano reggiano grattugiato oppure pasta condita con cavolfiore o porri cotti a vapore o in padella con un filo d’olio. merenda:una pera.Cena: 200 grammi di sogliola o persico o merluzzo cotto alla griglia o al forno con aglio e cipolla bianca oppure 1 mozzarella o 100 grammi di formaggio scamorza o altri formaggi magri, 1 panino piccolo o cracker integrali.

Sabato blue viola: colazione con un caffè, spremuta di mirtillo, 3 biscotti integrali o 2 fette biscottate con marmellata ai frutti di bosco oppure yogurt con frutti di bosco. Spuntino: uva. Pranzo: 60 grammi di pasta o riso condito con 150 grammi di melanzane grigliate, 200 grammi di insalata mista di stagione. Merenda: prugne. Cena: 150 grammi di fegato cotto alla veneziana, rape tagliate a fette, 1 panino piccolo o cracker integrali. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della sindola persona.