Dieta chetogenica dei 21 giorni per dimagrire 10 kg: menù

La dieta chetogenica dei 21 giorni può far dimagrire fino a 10 kg. E’ una dieta che prevede l’esclusione per un tempo determinato che si aggira tra i venti giorni, di carboidrati complessi e semplici, cioè degli zuccheri.

In pratica la dieta chetogenica esclude non solo pasta, pane o riso, ma anche legumi, frutta, bevande zuccherine (thè confezionato, succhi di frutta), latticini e anche alcuni tipi di verdure e ortaggi. Prima di elencare un esempio di menù della dieta chetogenica dei 21 giorni per dimagrire fino a 10 kg ricordiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista soprattutto se si soffre di malattie renali, diabete o altre patologie. La dieta chetogenica dei 21 giorni è una dieta proteica molto particolare e non può essere seguita senza il supporto di un nutrizionista in quanto potrebbe dare degli effetti collaterali non indifferenti all’orgaismo.

Durante una dieta proteica come la dieta chetogenica è fondamentale bere ogni giorno almeno due litri di acqua per evitare probelmi renali. Ma vediamo come funziona la dieta chetogenica dei 21 giorni e cosa si mangia in un esempio di tre giorni. Lunedì: colazione con un caffè e unpo yogurt greco. Spuntino: uova sode. Pranzo: petto di pollo alla piastra e insalata mista. Merenda: 5 noci. Cena: orata al forno e spinaci. Martedì: colazione con fiocchi di latte. Merenda: 5 mandorle. Pranzo: salmone affumicato e cicoria. Spuntino: tofu. Cena: arista di maiale e carciofi al vapore.

Mercoledì: colazione con una frittata con solo albume d’uovo. Spuntino: due pezzettini di parmigiano.Pranzo: merluzzo in umido e verdura cotta al vapore.Merenda: finocchi. Cena: fesa di tacchino e zucchine lesse. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta va sempre elaborata e preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona soprattutto se si vuole seguire un regime dietetico oltre i 2 giorni.

Lo schema dietetico sopraindicato è puramente indicativo e non deve essere seguito se non dopo aver chiesto il parere di uno specialista.