Crescono le prenotazioni per le vacanze estive, previsioni ottimistiche

Le prenotazioni dei viaggi estivi quest'anno sono cresciute tra il 5 e il 10% rispetto al 2018. Tra le mete preferite per i soggiorni balneari le localita' del Sud Italia, nord Africa e Oceano Indiano. Per i viaggi culturali invece vengono premiati Giappone, Stati Uniti e nord Europa.

I dati sono quelli dell'Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, associazione, che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano. "Abbiamo registrato una crescita delle prenotazioni, rispetto al 2018, dal 5% al 10%, dopo una primavera eccezionale sia per volumi che per passeggeri - dice il presidente Astoi Confindustria Viaggi, Nardo Filippetti -. Gli italiani in estate si assentano per meno di due settimane, ma per permettersi viaggi anche in altri periodi dell'anno. Abbiamo assistito a una trasversale domanda di flessibilita': anche molti Soci che operano con voli charter stanno modificando la propria offerta per andare incontro alle esigenze dei consumatori.

A livello di destinazioni vediamo alcune riconferme, come il boom del Mar Rosso, la passione degli italiani verso il Giappone, la predilezione verso il mare delle nostre isole meridionali, ma e' nostro dovere essere capaci di ricercare e proporre nuove mete".

(ITALPRESS)