Incidente stradale oggi pomeriggio in corso Umberto a Modica. Tre le auto coinvolte in un tamponamento ed una quarta che non è stata tamponata ma ha investito un pedone che stava attraversando le strisce pedonali.

Si tratta di una donna modicana di 36 anni che è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.