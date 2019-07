Marina di Ragusa, dal 6 luglio la rassegna cineclub: programma

Inizia sabato 6 luglio a Marina di Ragusa la rassegna estiva del cineclub Fitzcarraldo, organizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna e sostenuta dal Centro Servizi Culturali “Emanuele Schembari”.

Le proiezioni dei film si terranno presso il Cinemino Polifemo (Villa Spadola), ingresso da via Panoramica 14, alle ore 21.30. Primo appuntamento della programmazione il film di Charlie Chaplin “Luci della città” (Usa, 1931) con accompagnamento musicale dal vivo a cura di Francesca Guccione e Fabrizio Arestia. Di seguito le altre proiezioni:

Martedì 9 luglio – REC

REVENIR di David Fedele, Kumut Imesh (Marocco, 2017)

Sabato 20 luglio - REC

MANTRA BOX– scopri chi sei veramente (un gioco interattivo)

In apertura un’improvvisazione video/audio di Kinothon

a cura di Canecapovolto e Istituto di Obbedienza Animale

Martedì 23 luglio – REPLAY

IL TERZO UOMO di Carol Reed (Gran Bretagna, 1949)

Venerdì 26 luglio – REC

THE STRANGE SOUND OF HAPPINESS di Diego Pascal Panarello (Italia, Germania, 2017). Sarà presente il regista Diego Pascal Panarello

Martedì 30 luglio - REPLAY

IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI di Robert Wiene (Germania, 1920)

Martedì 06 agosto – REC

NESSUN UOMO È UN’ISOLA di Dominique Marchais (Francia, 2017)

Venerdì 09 agosto – REC

GESÙ È MORTO PER I PECCATI DEGLI ALTRI di Maria Arena (Italia, 2014).

Sarà presente la regista Maria Arena

Martedì 13 agosto – REPLAY

IL CINELUB DEI MOSTRI

Serata orrifica a cura di Peppe Puglisi

Martedì 20 agosto – REC

SHARING CONGO – storie e immagini dalla regione del Nord Kivu, RDC

Presentazione a cura di Alessandro De Filippo. Ingresso gratuito

Martedì 27 agosto – REC -PAESE NOSTRO Il film che avremmo voluto mostrarvi - di Michele Aiello, Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre, Sara Zavarise (Italia, 2016). Ingresso gratuito.

Sabato 31 agosto – CLOSING PARTY - IL CINECLUB DEL SABATO SERA