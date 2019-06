Nuovi vertici nel Modica Calcio, si riparte da Zocco

Si sblocca la situazione del Modica Calcio, dopo una lunga trattativa Michele Zocco, ha incontrato Mommo Carpentieri e insieme hanno sbloccato tutto per dare continuità a un progetto iniziato quattro anni fa. Il presidente Saro Vindigni e il gruppo dirigente del Modica Calcio ha deciso per il bene del Modica Calcio e per la città di Modica in generale di cedere il tutto a titolo gratuito.

Il gruppo imprenditoriale che ha avuto come rappresentante Michele Zocco ha deciso di farsi avanti in maniera decisa e di portare avanti un progetto iniziato da Mommo Carpentieri e che ora ha solo bisogno di continuità per poter crescere a vista esponenziale. “Siamo contenti dell'accordo raggiunto nei termini e nei modi – spiega il presidente del Modica Calcio Saro Vindigni – finalmente si è messo in primo piano il Modica Calcio e la decisione di cedere il tutto a titolo gratuito è stata la mossa giusta per dare continuità a un progetto interessante che se messo in atto con le dovute cautele del caso può alimentare ulteriolmente la voglia di far bene di tutti gli interessati. Modica e il Modica Calcio hanno un blasone da far rispettare e dopo aver fatto “risorgere” i rossoblù dalle sue stesse ceneri, adesso ci sono tutti i presupposti per riportare i “Tigrotti” in campionati che più gli competono".

All'incontro decisivo erano presenti oltre a Mommo Carpentieri e Saro Vindigni, Michele Zocco, Pippo Vicari, Antonio Sammito, Giovanni Avola, Peppe Sammito, Roberto Iozzia, Raffaele Fede e Elio Scollo presidente onorario e figlio dell'indimenticato “Zio Pietro”.Nelle prossime ore, ultimati gli ultimi dettagli, saranno decise le cariche dirigenziali e lo staff che quanto prima saranno presentati alla città. Subito dopo con l'apertura delle liste di trasferimento saranno ufficializzati il nome dell'allenatore che dovrà guidare i rossoblu della Contea e le riconferme dei giocatori della passata stagione e i nuovi acquisti. “Finalmente siamo riusciti a mettere in primo piano il vero protagonista che come tutti sappiamo in questo caso è il bene del Modica Calcio. - spiega Michele Zocco - Il gesto fatto da Saro Vindigni e Mommo Carpentieri di cedere tutto a titolo gratuito è stata una mossa da non sottovalutare e soprattutto da apprezzare.

Carpentieri – continua Zocco - resterà con noi in dirigenza per dare continuità al progetto e sarà un punto di forza dall'alto della sua esperienza prima da calciatore poi da presidente che insieme ai suoi collaboratori ha fatto si che il calcio a Modica non scomparisse.