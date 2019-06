Il duo siciliano Blanco Sinacori in tour in Cina

Martedì 2 luglio il Duo di musicisti siciliani, Blanco - Sinacori torna in Cina per un tour di ben quattordici concerti. Un'occasione straordinaria per Alessandro e Giuseppe, che dopo le numerose esperienze concertistiche in Italia e i recenti tour stranieri, esportano l'italianità con chitarre gemelle impegnate nella sorprendente reinvenzione dei classici di Puccini e Bellini e dell'opera italiana.

Il duo siciliano suonerà a: Xiamen (2 luglio), Shenzhen (3 luglio), Haikou (4 luglio), Chongqing (5 luglio), Fuling (6 luglio), Yangzhou (7 luglio), Longchang (9 luglio), Zhangye (11 luglio), Baotou (12 luglio), Dalian (13 luglio), Harbin (14 luglio), Changchun (18 luglio), Jilin (19 luglio) e Jinzhong (20 luglio). Il tour cinese sarà l'occasione per portare in scena l'imminente nuovo lavoro (che sarà anticipato dall'EP Ludus Play in collaborazione col collettivo e ensemble di compositori siciliani Diaphonia): si intitola Hacked Arias Vol. 2 - Vincenzo Bellini, con gli intermezzi di Marco Betta, lo pubblicherà Almendra Music.

Duo chitarristico nato nel 2009 con la guida di Antonello Farulli all'Accademia “Incontri col Maestro” di Imola, il messinese Alessandro Blanco e il mazarese Giuseppe Sinacori hanno bruciato le tappe affermandosi subito a livello internazionale con un'attività concertistica che dall'Italia ha presto incontrato il pubblico di quattro continenti, grazie a una proposta che fa tesoro della grande cultura musicale italiana col preciso intento di rivitalizzare, senza populismi né banalizzazioni, l'immagine irrigidita della chitarra classica nella musica d'oggi.