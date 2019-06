Grande caldo: attenzione ad aritmie ed ischemie: consigli per ipertesione

Con il grande caldo, puntuali arrivano anche i consigli e le raccomandazioni soprattutto per bambini, anziani e cardiopatici. In questo periodo aumentano disidratazione, aritmie, disturbi elettrolitici e cali di pressione che possono causare svenimenti e ischemie cerebrali.

Con l'età si perde la sensazione di sete e quindi è possibile che ci si disidrati senza nemmeno rendersene conto, mentre gli ipertesi che assumono farmaci per la pressione devono adattare la terapia al caldo e per far questo bisogna sempre rivolgersi al medico. Si suda molto e si perdono liquidi e sali minerali e questo può portare i cardiopatici, a squilibri elettrolitici, e ad aritmie e fibrillazione. Ecco perché nei giorni di gran caldo come quelli di questi giorni bisogna pensare ad idratarsi. I medici invitano alla cautela gli sportivi, che qualche voltaa dimenticano che lo sforzo fisico in questi giorni comporta una gran quantità di perdita di liquidi e sali minerali.

Una raccomandazione particolare per i bambini, categoria che si disidrata facilmente, teneteli al fresco, fateli uscire nelle ore più miti e fateli bere molto. Per gli ipertesi, la raccomandazione è quella di misurare la pressione più spesso del solito e non dimenticare di consultare il medico.