Dieta della rucola per dimagrire e dare benessere al cuore

La dieta della rucola per dimagrire un chilo in 3 giorni e dare benessere al cuore. La dieta della rucola è tra le diete estive più indicate in quanto è un ottimo rimedio per abbassare la pressione alta. La rucola ha un effetto diuretico e svolge un’azione antiossidante.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta della rucola dei 3 giorni per dimagrire un chilo e dare benessere al cuore in un esempio di menù dei 3 giorni. Primo giorno: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato e 4 mandorle. Spuntino: uno yogurt intero naturale con 2 cucchiaini di miele di eucalipto. Pranzo: una porzione di spaghetti integrali con pomodoro e basilico e un’insalata verde mista con rucola e lattuga. Merenda: 4 fette di papaia. Cena: insalata di rucola, pomodorini e scaglie di grana, 4 alici crude al limonee una fetta di pane integrale.

Secondo giorno: colazione con un kiwi, una fetta di pane integrale con 2 cucchiaini di marmellata di limone. Spuntino: un mango. Pranzo: una porzione di riso al vapore con un cucchiaino di olio e un’insalata verde con cetrioli e 4 cucchiai di ceci lessati condita con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine e 2 cucchiaini di succo di limone. Merenda: un kiwi. Cena: una porzione di bresaola, insalata di radicchio e rucola e una fetta di pane integrali. Terzo giorno: colazione con un bicchiere di latte di mandorle, due biscotti integrali e 3 noci. Spuntino: una fetta di anguria. Pranzo: una prozione di riso con pomodoro e rucola e un’insalata mista con mais, rucola e pomodoro. Merenda: due fette di ananas fresco. Cena: insalata mista condita con salsa di soia,carpaccio di tonno e una piccola fettina di pane integrale.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e non va assolutamente seguita senza aver prima chiesto il parere di un nutrizionista. La dieta, lo ribadiamo ancora una volta, va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona. La rucola è tra gli alimenti ideali per abbassare la pressione alta ed allontanare le malattie cardiovascolari.

Lo sostiene uno studio condotto dai farmacologi dell’Università di Pisa è stato pubblicato sul British Journal of Pharmacology. La scoperta arriva dall’Università di Pisa dove un team di farmacologi guidato dal professore Vincenzo Calderone ha condotto lo studio in collaborazione con le università di Firenze e “Federico II” di Napoli e il “Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia” (CREA) di Bologna.