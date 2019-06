Dieta Lemme per dimagrire 10 kg al mese: menù

La dieta Lemme può far dimagrire fino a 10 kg in un mese. E’ una dieta che prevede 5 pasti ovvero tre principali e due spuntini. La dieta Lemme è un regime alimentare dimagrante davvero diverso dal solito: i punti cardine di questo metodo, infatti, non prevedono il conteggio delle calorie.

E’ stata ideata dal dott. Alberico Lemme, che ha concentrato le sue attenzioni sui poteri dimagranti del nostro stesso metabolismo. Questo metodo si basa, infatti, sull’interazione biologica degli alimenti durante il metabolismo. Consumando un determinato prodotto in una fascia oraria specifica, il dott. Lemme afferma che il nostro corpo è in grado di smaltire da solo i chili di troppo.Secondo il dottore, tutto questo è più che possibile: la dieta Lemme, infatti, assicura una perdita di peso davvero significativa che si aggira attorno ai 10 kg al mese.

Ma vediamo come funziona la dieta Lemme e cosa si mangia ogni giorno in un esempio di menù giornaliero per dimagrire 10 kg in un mese. Per prima cosa bisogna eliminare il pane, il latte e i formaggi; inoltre non è consentito l’uso dello zucchero, del sale e dell’aceto. Ricordatevi sempre di non abbinare la pasta con la carne (durante un singolo pasto) e di condire con le erbe aromatiche, le spezie o gli agrumi. Per compensare l’assenza del sale, potete comunque concedervi tutte le cotture che preferite, fritture incluse.Colazione: bisogna completarlo entro le 9:30 del mattino, e il suo menù è assai abbondante.

Nelle prime ore del mattino, infatti, si consiglia di consumare un piatto di pasta con il caffè, o il tè, e di alternare i giorni con un petto di tacchino oppure con frutta e verdura. Spuntino: concesso tra le 10 e le 11 del mattino e prevede 1 limone a spicchi assieme a una tazza di tè verde senza aggiunta di zucchero. Pranzo: deve essere consumato nella fascia tra le 12 e le 14; la particolarità di questo pasto è, senza dubbio, la presenza della carne. Il secondo pasto importante della giornata, infatti, consiglia di mangiare ogni tipo di carne a seconda dei giorni; il manzo, il pollo e il galletto si alternano durante tutta la settimana. Spuntino: anche durante lo spuntino pomeridiano, il metodo Lemme suggerisce di gustare 1 limone a spicchi e il tè verde; potete ritagliarvi questo mini-pasto tra le 16 e le 17.

Cena: l’ultimo pasto della giornata, quello serale, bisogna consumarlo tra le 19 e le 21, e si concentra soprattutto sulle proteine del pesce. Il pesce è infatti il protagonista delle cene: potete scegliere tra l’orata, la sogliola e il branzino, ma anche il pesce spada. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta va sempre elaborata e preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.