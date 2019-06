Dieta fresca e dimagrante: uva per dimagrire subito

La dieta dell’uva per dimagrire 3 kg e disintossicare l’organismo. La dieta dell’uva è una delle diete estive più seguite in questo periodo dell’anno. L’uva è indicata in caso di anemia e affaticamento, uricemia e gotta, artrite, vene varicose, iperazotemia, malattie della pelle.

E’ un frutto ricco di proprietà antiossidanti e anticancro, dovute soprattutto al contenuto di polifenoli e di resveratrolo, presente nella buccia dell'uva nera. L’uva ha inoltre proprietà antivirali, grazie al contenuto di acido tannico e di fenolo, in grado di contrastare il virus dell'herpes simplex (applicazioni di succo d'uva o di mosto sulle labbra affette da herpes ne velocizzano la guarigione). L'uva è un toccasana quando si soffre di stitichezza e di disturbi digestivi mentre non è indicata per chi soffre di diabete e obesità.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dell’uva per dimagrire 3 kg velocemente in un esempio di menù tipo di un giorno. La dieta dell’uva non può essere seguita oltre i tre giorni. Colazione con 200 grammi di uva. Spuntino: un centrifugato di verdure e succo di uva. Pranzo: una piccola porzione di riso in bianco o col pomodoro. Merenda: un centrifugato di verdure e succo di uva. Cena: pesce o petto di pollo alla griglia e un’insalata o due uova e un’insalata. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta.

Questo tipo di alimentazione non e’ adatto a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e non va assolutamente seguita senza aver prima chiesto il parere di un nutrizionista. La dieta dell’uva non è adatta a tutti. La dieta, lo ribadiamo ancora una volta, va sempre preparata da uno specialista in abase alle caratteristiche della singola persona.