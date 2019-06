Premio Ischia, assegnati i riconoscimenti

Con la cerimonia di premiazione, si e' conclusa la 40/ma edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Questi i premiati dell'edizione 2019: Premio Internazionale a Grigory Pasko, giornalista russo, ex ufficiale della Marina russa, prigioniero di coscienza designato e fondatore di Ecology and Law, rivista per i diritti ambientali e per i diritti dei cittadini.

Premio Ischia Giornalista dell'anno a Carlo Verdelli, direttore di "Repubblica". Premio Ischia per l'economia a Fabio Tamburini, direttore "Sole 24 ore". Premio Ischia per l'impegno sociale a Radio Radicale. Premio Ischia giornalista - scrittore a Francesca Mannocchi. Premio Ischia giornalista dell'anno per il racconto sportivo a Federico Buffa. Premi speciali sono stati assegnati a Francesco Piccinini direttore di Fanpage; al direttore editoriale dell'agenzia Italpress, Italo Cucci, per la carriera; per l'informazione regionale a Antonello Perillo, responsabile TGR Campania.

Riconoscimento speciale per "la comunicazione Istituzionale" a Luca Torchia, responsabile RES e sostenibilita' - Terna SpA. Premio Terna "Comunicazione Sostenibile" a Elisabetta Soglio per l'impegno profuso sui temi del terzo settore, volontariato, sviluppo sostenibile, economia circolare e ambiente trattati settimanalmente nell'inserto 'Buone Notizie' del Corriere della Sera. Il premio Penna d'Oro 2019 e' stato consegnato a Liliana Segre dal Sottosegretario all'editoria Vito Crimi, mercoledi' scorso, nel Palazzo Giustiniani del Senato. Il riconoscimento e' stato assegnato su proposta della Fondazione "Premio Ischia - Giuseppe Valentino".

