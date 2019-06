Ragusa, la festa della Madonna delle Grazie

Prosegue, nel quartiere Ecce Homo, a Ragusa, la festa in onore della Madonna delle Grazie. Ogni giorno, dal 24 giugno scorso e sino a lunedì 1 luglio, il novenario in preparazione alla festa nel piccolo santuario che sorge in prossimità della vallata. Alle 18,30 la recita del Rosario e la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Alle 19 la santa messa.

Martedì 2 luglio, nella giornata della festa, le celebrazioni eucaristiche si terranno alle 7,30, alle 9 e alle 10. Alle 17,30, poi, ci sarà la recita del Rosario e la supplica mentre, alle 18, il parroco della chiesa dell’Ecce Homo, il sacerdote Giovanni Bruno Battaglia, presiederà la santa messa che sarà caratterizzata dalla benedizione dei bambini. Il rito sarà ripetuto alle 20. La chiesa Ecce Homo mette a disposizione i drappi mariani per addobbare i balconi delle abitazioni di via Madonna delle Grazie.