Un incendio è scoppiato stamattina verso mezzogiorno in un terreno limitrofe a via Gardenia al quartiere Jungi di Scicli. Le fiamme alimentate dal vento si sono subito propagate in tutta l’area, adiacente ad alcune palazzine.

Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica che hanno subito avuto ragione sulle fiamme.