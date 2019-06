Gran premio d'Austria: pole position di Leclerc

Pole position per Charles Leclerc nel GP d'Austria. Il monegasco ha fermato il cronometro su 1'03"003, nuovo record del Red Bull Ring di Spielberg. Il pilota della Ferrari conquista la seconda pole della stagione, ma non riesce a gioirne completamente per i problemi avuti dal compagno di team Sebastiab Vettel, fermato dopo il Q2 per problemi alla sua vettura e quindi qualificato decimo, senza tempo.

Al fianco del monegasco si schierera' Lewis Hamilton, a due decimi e mezzo. Ma il campione del mondo e leader della classifica piloti dovra' essere ascoltato dai commissari per un possibile impedimento ai danni di Kimi Raikkonen, nel corso del Q1, che potrebbe costargli tre posizioni. Ad aprire la seconda fila la Red Bull di Max Verstappen; quindi l'altra Mercedes di Vallteri Bottas. Quinto tempo per Kevin Magnussen con la Haas motorizzata Ferrari. Ma il danese scalera' in decima per una penalizzazione dovuta alla sostituzione del cambio, con Vettel che quindi partira' nono e dal lato pulito della pista.

Sesto tempo per Lando Norris con la McLaren; quindi le due Alfa Romeo di Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Nono tempo per Pierre Gasly con l'altra Red Bull.

(ITALPRESS)