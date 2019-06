Dieta estiva dei 7 giorni per dimagrire velocemente: menù

La dieta estiva dei 7 giorni può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una dieta che prevede il consumo di una grande varietà di alimenti ed in particolare di frutta e di verdura. Ma vediamo cosa prevede il menù settimanale della dieta dei 7 giorni per di agrire fino a 3 kg.

Lunedì: colazione con un tè verde e due biscotti integrali.Spuntino: una pesca. Pranzo:30 gr. di riso ai 4 formaggi e due albicocche. Merenda: ciliegie. Cena: pesce al forno e insalata mista. Martedì: colazione con un un bicchiere di latte e due biscotti integrali. Spuntino: una fetta di anguria. Pranzo: petto di pollo alla griglia e verdure bollite. Merenda: una macedonia senza aggiunta di zucchero. Cena: verdure alla griglia e macedonia di frutta. Mercoledì: colazione con una tazza di tè verde con due fette biscottate con un velo di miele.Spuntino: una spremuta arancia. Pranzo: petto di tacchino alla griglia e insalata di pomodori. Merenda: due fette di ananas. Cena: insalata di polpo e insalata mista.

Giovedì: colazione con un bicchiere di latte e 45 gr. di muesli. Spuntino: frutta mista. Pranzo: pasta integrale con tonno e zucchine.Merenda: un toast con 60 gr. di prosciutto cotto. Cena: pesce alla griglia e insalata. Venerdì: colazione con una tazza di tè verde con due fette biscottateintegrali. Spuntino: una spremuta arancia e un toast con 60 gr. di prosciutto cotto, 40 gr. formaggio. Pranzo: pasta con pomodoro fresco, zucchine grigliate. Merenda: un frullato di frutta fresca. Cena: una pizza Margherita. Sabato: colazione con un bicchiere di latte e due fette biscottate integrali. Spuntino: una macedonia. Pranzo: insalata di riso. Merenda: una tazza di lattee 3 biscotti integrali. Cena: petto di pollo alla griglia e verdure bollite.

La domenica si può scegliere uno dei menù giornalieri della setimane della dieta estiva dei 7 giorni per dimagrire 3 kg. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se sis soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.