Anguria fa ingrassare o dimagrire? Ideale contro il caldo e viagra naturale

L’anguria fa ingrassare o dimagrire? Di sicuro l’anguria è un ottimo rimedio per combattere il caldo estivo di questi giorni. L’anguria è ricca di acqua con una percentuale del 90% ed è dolce da mangiare per la presenza di zuccheri semplici che la rendono particolarmente dolce.

L’anguria aiuta a combattere il caldo e la disidratazione perché è ricca di acqua, vitamine e sali minerali. In particolare contiene vitamine A e C, che proteggono la pelle, e vitamine B. Il colore rossa dell’anguria deriva dalla presenza di carotenoidi, sostanze antiossidanti che combattano i radicali liberi. L’anguria spesso è inserita tra la frutta nelle diete ipocaloriche per dimagrire subito ed in salute. Pur avendo poche calorie, l’angurianon fa ovviamente dimagrire perché non esiste un cibo con proprietà dimagranti di per se ma non fa neanche ingrassare poiché contiene poche calorie.

L’anguria è il frutto ideale in estate per spuntini mattutini e merende pomeridiani mentre non è consigliata al termine di un pasto, soprattutto se molto abbondante: l’alta percentuale di acqua che contiene, infatti, limita l’azione dei succhi gastrici, rendendo il processo digestivo più lungo e faticoso. L’anguria è nota anche per l’effetto diuretico e drenante e perché riduce gli inestetismi della cellulite. L’anguria è noto anche come frutto dell’amore. Secondo uno studio condotto dall’americana Texas A&M University, l’anguria, grazie all’aminoacido citrullina, è capace di aiutare chi ha problemi di disfunzione erettile agendo sui piccoli vasi sanguigni.

La citrullina, presente in buona quantità soprattutto nella parte bianca tra la polpa e la buccia del frutto, favorisce infatti la vasodilatazione grazie alla produzione di arginina e di monossido di azoto, mimando gli effetti ottenuti con l’assunzione di Viagra, ovviamente con le debite proporzioni.