Saldi estivi al via in campania: lunedì in Sicilia

Saldi estivi ai nastri di partenza da oggi in Campania, lunedi' sara' la volta della Sicilia, martedi' della Basilicata e da sabato 6 luglio lo shopping scontato sara' possibile anche nelle restanti Regioni.

Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spendera' in media poco meno di 230 euro - circa 100 euro pro capite - per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi. Secondo il presidente di Federazione Moda Italia/Confcommercio, Renato Borghi, "le vendite di primavera sono letteralmente saltate, creando una condizione di disastro economico per le imprese e sarebbe legittimo invocare lo stato di calamita' per il settore che e' fortemente condizionato dalla stagionalita' insita nei prodotti di moda.

I saldi estivi valgono circa il 12% dei fatturati dei fashion store. L'auspicio e', quindi, che almeno in questi saldi riparta la corsa allo shopping e si possa riscontrare un'effervescenza dei consumi anche se i nostri commercianti possono solo sperare di 'fare cassa', ma non certo di recuperare una stagione mai partita".

(ITALPRESS)