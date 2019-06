Perugia, Eurochocolate 2019 vede protagonisti i bottoni

Eurochocolate 2019 dedica la sua 26esima edizione, in programma a Perugia dal 18 al 27 Ottobre, al bottone: un oggetto il cui uso si perde nella notte dei tempi, del quale le prime testimonianze risalgono al 2.800 a.C. #attaccabottone è infatti il claim della prossima attesa edizione del Festival Internazionale del Cioccolato.

E i bottoni di cioccolato, saranno gli assoluti protagonisti di Eurochocolate 2019 ai quali sarà dedicata una vera e propria Piazza dei Bottoni. Un progetto di restyling riguarderà anche il Chocolate Show, con alcuni spazi suddivisi per aree tematiche e ripensati per stimolare l’effetto immaginifico che solo il Cibo degli Dei è capace di trasmettere. Colorati, marmorizzati, al Latte, Gianduja, al cioccolato Bianco e Fondenti, nascono così i gustosissimi bottoni di cioccolato che caratterizzano la nuova gamma di prodotti ideati da Costruttori di Dolcezze, con la partnership tecnica di Cabrellon, storico marchio nella realizzazione di stampi per la produzione di cioccolato. Si parte con la curiosa Tavoletta da 100 gr. Nata con la Camicia, impreziosita sia dalla presenza dei bottoni che da un packaging con, in primo piano, il classico colletto di camicia previsto anche nella versione jeans.

Il tema dei bottoni porta con sé usanze e costumi diversi in ogni Paese del mondo fino a toccare la sfera sentimentale, come in Giappone dove Eurochocolate è approdato lo scorso Febbraio per la prima edizione di Eurochocolate Osaka. Qui il secondo bottone dall'alto della parte superiore dell'uniforme degli studenti (il gakuran) viene donato - come una vera dichiarazione d’amore - il giorno della consegna dei diplomi dallo studente alla ragazza della quale è innamorato: il bottone più vicino al cuore accumulerebbe infatti le emozioni e i sentimenti provati dallo studente nel corso degli anni passati a scuola. Imperdibile il tradizionale appuntamento con le Sculture di Cioccolato. In programma Domenica 19 Ottobre, la spettacolare esibizione live di veri e propri scultori, trasformerà i maxi blocchi di cioccolato, di circa un metro cubo ciascuno, in altrettante opere d'arte rigorosamente a tema.

Come ogni anno, ad anticipare la kermesse, il 12 Ottobre verrà festeggiato il Chocoday. Istituita nel 2005 e promossa da Eurochocolate, la Giornata Nazionale dedicata al Cibo degli Dèi prosegue nel suo intento di celebrare in Italia e nel mondo il cioccolato di qualità. Chiunque condivida le finalità dell’iniziativa può sottoscrivere fin d'ora il Manifesto del Chocoday sul sito www.chocoday.com.

Torna anche il consueto appuntamento con Eurochocolate World, la speciale sezione dedicata ai Paesi produttori di cacao, storicamente patrocinata da ICCO, International Cocoa Organization e da Fairtrade Italia. Un'importante occasione per scoprire cultura e tradizioni delle nazioni coinvolte, anche attraverso il consolidato Summit Internazionale, le degustazioni di cacao e le attività ludico-didattiche riservate ai più piccoli.