Lavori in viale Australia e all'ingresso della Sp Pozzallo Ispica

Sono iniziati ieri i lavori di scarificazione per il ripristino del manto stradale della S. P. Pozzallo-Ispica e di Viale Australia oggetto dell’ampliamento della rete di metanizzazione.

Non è stato possibile ripristinarlo prima perché tecnicamente è indispensabile l’assestamento del terreno sottostante. Inoltre, così come da accordi con la ditta esecutrice dei lavori, il ripristino dell’asfalto sarà eseguito nell’intera carreggiata interessata. Successivamente, tale operazione sarà ripetuta per la zona adiacente al cine Diana. L’Amministrazione comunale ha già chiesto alla società di distribuzione del servizio, un ulteriore allargamento delle aree non servite della metanizzazione. L’ampliamento della rete del metano, consentirà minori costi al cittadino di Pozzallo oltre che una maggiore tutela dell’ambiente.