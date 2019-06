Ragusa festeggia oggi San Pietro e San Paolo

Si celebrano oggi, domenica 30 giugno, a Ragusa, con la festa esterna i santi apostoli Pietro e Paolo. Intensi i programmi in entrambe le parrocchie. In quella di via Umberto Giordano, dove si celebra San Paolo, si comincia già alle 9 con la santa messa presieduta da don Giovanni Nobile. Alle 11 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giuseppe Iacono, parroco emerito della parrocchia.

A mezzogiorno, è in programma il suono festoso e lo sparo di cannone a salve. Alle 18, poi, il giro per le principali vie del quartiere del corpo bandistico Alessandro Scarlatti di Chiaramonte Gulfi. Alle 18 la preghiera del Rosario, alle 18,30 la recita dei Vespri e alle 19 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Carmelo Cuttitta, vescovo della diocesi di Ragusa, e animata dalla corale parrocchiale. A seguire il suono festoso di campane e l’uscita del simulacro di San Paolo con solenne processione per le seguenti vie: Giordano, Mongibello, Platani, Sacro Cuore. Alle 20,30 è previsto l’incontro dei simulacri dei santi Pietro e Paolo sul sagrato della chiesa del Sacro Cuore. Dopo un momento di preghiera e di riflessione, la processione. Al rientro della processione ci sarà uno spettacolo pirotecnico.

In via Lazio, invece, dove sorge la parrocchia di San Pietro apostolo, dopo la santa messa delle 9,30, la celebrazione eucaristica delle 11 sarà presieduta dal sacerdote Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Alle 18,30 ci sarà la preghiera del Rosario, alle 19 la santa messa presieduta dal sacerdote Pietro Floridia, parroco del Duomo di San Giorgio. Alle 20 la processione. Sul sagrato della chiesa del Sacro Cuore ci sarà l’incontro con il simulacro di San Paolo per un momento di preghiera e riflessione. I fuochi pirotecnici saranno curati dalla ditta Pirotecnica iblea di Lorenzo Massari.