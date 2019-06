Eros Ramazzotti, il tour riparte a luglio da Locarno

Riparte da Locarno l'11 luglio il "Vita ce n'e' world tour" di Eros Ramazzotti che, dopo una breve pausa, e' pronto a tornare sui palchi europei ed internazionali, con lo show dei record in tutto il mondo.

Oltre 90 paesi in 5 continenti per il live world tour che nel 2020 sbarchera' anche in America con quindici date. Eros Ramazzotti, dopo aver attraversato l'Europa passando per Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Olanda, Inghilterra, Germania e Austria registrando tutti sold out, e dopo le anteprime di Torino, Milano e Roma, ripartira' l'11 luglio da Locarno. Il suo "Vita ce n'e' world tour" lo vedra' attraversare ancora una volta l'Europa in estate, per poi calcare i palchi del Teatro Antico di Taormina e dell'Arena di Verona, con tre appuntamenti per citta' (di cui uno gia' sold out a Verona il 14 settembre).

Dopo le tappe in Serbia, Grecia, Repubblica di Macedonia, Bulgaria, Slovacchia e Ucraina, il tour approdera' in Russia con i concerti a Mosca e San Pietroburgo per proseguire con le date in Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Svezia e Slovenia e tornare di nuovo in Italia a fine 2019, dove sono state aggiunte nuove e ulteriori date a Roma e Milano.

